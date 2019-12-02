Волейболисты "Строителя" снялись в ролике в поддержку болельщиков с нарушением слуха

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболисты "Строителя" при поддержке общественного объединения "Белорусское общество глухих" подготовили видеоролик для любителей игры. Об этом сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе ВК "Минск", в структуру которого входит дружина Александра Сингаевского.

Сотрудничество многократных чемпионов Беларуси и любителей волейбола с нарушениями слуха продолжается уже на протяжении нескольких лет. Члены БелОГ, как взрослые, так и дети, регулярно посещают матчи по волейболу не только "Строителя", но и "Минчанки", поддерживая игроков столичных дружин, входящих в структуру клуба. Чтобы стать еще ближе к новой аудитории, подопечные Александра Сингаевского снялись в видеоролике, по ходу которого знакомят болельщиков со своей командой, имеющих проблемы со слухом, на жестовом языке.

Заместитель председателя ВК "Минск" Сергей Рускевич рассказал о мотивах, побудивших волейболистов "Строителя" принять участие в съемках. "Подобный опыт полезен для игроков. Это позволит облегчить общение, наладить взаимопонимание с каждым человеком, в том числе и за пределами площадки, в обычной жизни. Наш ролик - это шаг к безбарьерной среде, уважению и вниманию к каждой личности, он позволяет сделать профессиональный спорт доступнее каждому", - отметил он.

Ролик приурочен к Международному дню инвалидов, который отмечается 3 декабря. Его цель - продвижение прав инвалидов во всех сферах общественной жизни, привлечение внимания широкой общественности к проблемам инвалидов.-0-