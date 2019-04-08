Волейболисты "Строителя" сравняли счет в финальной серии чемпионата Беларуси с "Шахтером"

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В воскресенье 7 апреля волейболисты столичного "Строителя" на домашней площадке победили солигорский "Шахтер" со счетом 3:1 (29:27, 25:17, 24:26, 25:15) во втором финальном матче чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Упорная борьба в этом матче развернулась лишь в двух партиях - первой (осталась за минчанами) и третьей (ее выиграли гости). Два других сета уверенно забрали подопечные Александра Сингаевского, сравнявшие счет в финальной серии - 1:1.

Самым результативным в составе победителей стал Владислав Давыскиба, набравший 22 очка. На счету Павла Авдоченко 16 баллов, у Сергея Окулича - 15.

Теперь финальная серия до трех побед переедет в Солигорск, где 13 и 14 апреля пройдут два следующих поединка.-0-

Фото Белорусской федерации волейбола и ВК "Минск"