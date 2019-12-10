Волейболисты "Строителя" сыграют с чешским "Карловарско" в первом матче 1/16 финала Кубка Вызова ЕКВ

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболисты минского "Строителя" сегодня откроют еврокубковую кампанию гостевым матчем с чешской командой "Карловарско" в 1/16 финала Кубка Вызова ЕКВ среди мужских команд, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Перед подопечными Александра Сингаевского стоит задача выиграть матч, чтобы уверенно чувствовать себя в ответной встрече. В настоящее время соперники белорусской команды лидируют в чемпионате Чехии, одержав девять побед в 11 играх турнира. В квалификации они оказались сильнее македонского "Вардара".

Накануне матчей со "Строителем" в беседе с представителями пресс-службы своего клуба главный тренер чехов Иржи Новак высоко оценил игровые качества белорусской команды, идущей на втором месте в национальном чемпионате. Специалист отметил, что "Строитель" предпочитает быстрый волейбол, поэтому главная задача, которая стоит перед игроками "Карловарско", хорошо сыграть на подаче, чтобы затруднить прием и лишить белорусов возможности остро атаковать.

Поединок в Карловых Варах начнется в 20:00 по белорусскому времени. Встречу рассудят болгарский рефери Кирилл Стоянов и испанец Хуан Антонио Альварес. Ответная игра пройдет в Минске 18 декабря в зале для игровых видов спорта "Чижовка-Арены".-0-