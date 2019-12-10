Волейболисты "Строителя" уступили "Карловарско" в первом матче 1/16 финала Кубка Вызова ЕКВ

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболисты минского "Строителя" не смогли обыграть чешскую команду "Карловарско" в гостевом поединке 1/16 финала Кубка Вызова ЕКВ. Матч завершился со счетом 3:1 (16:25, 25:19, 25:20, 25:20) в пользу хозяев площадки, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белорусам удалось взять верх в первой партии, однако закрепить успех подопечные Александра Сингаевского не смогли. В ключевых эпизодах матча чехи действовали успешнее и смогли взять верх в оставшихся трех сетах.

Самым результативным игроком матча стал игрок "Карловарско" Филипп Рейлек, набравший 24 очка. В стане многократных чемпионов Беларуси 20 пунктов набрал нападающий Владислав Давыскиба.

Ответная игра пройдет в Минске 18 декабря в зале для игровых видов спорта "Чижовка-Арены". Минчанам необходимо выигрывать у соперников в трех либо четырех партиях, а потом надеяться на "золотой сет".-0-

Фото "Карловарско"