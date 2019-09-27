Волейболисты "Строителя" выиграли заключительный матч международного турнира в Чехии

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболисты "Строителя" выиграли заключительный матч международного турнира Ostrava Cup в Чехии, сообщает корреспондент БЕЛТА со ссылкой на официальный аккаунт клуба в соцсетях.

Соперником подопечных Александра Сингаевского стал австрийский клуб "Унион-Вальдфиртль", который белорусы переиграли на тай-брейке со счетом 3:2 (25:16, 25:27, 19:25, 25:22, 15:13).

В первом матче соревнований минчане уступили ВК "Острава" - 3:1 (25:20, 25:23, 20:25, 25:22), а затем выиграли у "Блэкволлей Бескиды" (Брно) - 3:0 (25:15, 25:17, 25:16).

После старта в Чехии "Строитель" отправится в Польшу, где проведет спарринг с одной из сильнейших команд этой страны "Ястржембским Венглем".

Первый официальный матч сезона минчане проведут 4 октября на площадке спортивно-зрелищного комплекса в Солигорске. В матче за суперкубок Беларуси они сыграют с трехкратным победителем чемпионата страны "Шахтером" из Солигорска.-0-