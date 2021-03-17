17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболисты "Строителя" вышли в финал чемпионата Беларуси. Команда Александра Сингаевского в домашнем поединке победила гомельскую "Энергию"- 3:0 (25:20, 25:14, 25:16), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Таким образом, счет в серии до двух побед стал 2:0 в пользу минчан.

Многократные чемпионы Беларуси действовали слаженно, превосходя соперников во всех компонентах игры. Натиск "Строителя" игроки "Энергии" выдерживали до середины первой партии. Однако затем минчане смогли создать комфортный задел в счете и довести сет до победы.

Вторая партия проходила с явным преимуществом минчан, которые окончательно забрали игру под свой контроль. Наставник "Энергии" Роман Аплевич пытался наладить игру своих подопечных, но благодаря опыту минчане продолжали контролировать ситуацию.

Третий сет "Строитель" начал несколько расслаблено, но постепенно вновь забрал нити игры под свой контроль и довел матч до победы.

Самыми результативными в стане победителей стали Илья Морозов, заработавший 11 очков, Константин Панасенко, завершивший матч с 11 пунктами.

В составе "Энергии" Евгений Ходянок заработал 10 очков, а играющий тренер гомельчан Роман Аплевич - 8 пунктов.

Сегодня свой второй матч полуфинальной серии до двух побед сыграют солигорский "Шахтер" и "Легион" из Обухова. После первой игры ведут "горняки" - 1:0.-0-