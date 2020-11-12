12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболисты витебского "Марко-ВГТУ" вышли в полуфинал Кубка Беларуси, обыграв в двух матчах обуховский "Легион" - 3:2, 3:2, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В решающей стадии Кубка Беларуси по волейболу среди мужских команд, матчи которой запланированы на 11-13 декабря, встречаются "Шахтер" (Солигорск) - "Энергия" (Гомель) и "Строитель" (Минск) - "Марко-ВГТУ" (Витебск).

Матчи пройдут на минской "Чижовка-Арене". Действующий обладатель почетного трофея - солигорский "Шахтер", который побеждал в Кубке в декабре 2018-го в Гомеле и в декабре 2019-го в Бресте.-0-