Волейбольные сборные Беларуси сыграют с финнами во втором туре золотой Евролиги

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейбольные сборные Беларуси сегодня проведут домашние матчи второго тура группового этапа золотой Евролиги против финнов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Первыми на площадку минской "Чижовка-Арены" выйдут женские команды Беларуси и Финляндии. Их поединок начнется в 17.00 и будет показан в прямом эфире телеканала "Беларусь 5" . В первом туре соревнований в группе С команда Петра Хилько в Минске принимала соперниц из Азербайджана и выиграла с минимальным перевесом - 3:2 (25:13, 21:25, 25:10, 26:28, 19:17). Сборная Финляндии играла в Тампере с испанской дружиной и уступила со счетом 1:3 (17:25, 20:25, 25:21, 20:25).

Мужские сборные Беларуси и Финляндии начнут свой матч в 19.30 (прямая трансляция на телеканале "Беларусь 5"). На старте турнира квартета С белорусы у себя дома одержали победу над волейболистами из Чехии со счетом 3:1 (19:25, 25:18, 25:20, 27:25). Финны принимали сборную Украины и проиграли 1:3 (30:28, 22:25, 17:25, 22:25).

Заключительные встречи первого круга белорусские волейболисты также проведут в "Чижовка-Арене" - 1 июня женская команда встретится с испанками, мужская будет соперничать с украинцами. Поединки второго круга белорусы проведут в гостях.

По итогам группового этапа в "Финал четырех" и у женщин, и у мужчин выйдут победители четырех квартетов. Решающий этап мужского турнира 21-22 июня пройдет в эстонском Таллине, женского - в хорватском Вараждине.-0-