Волейбольные сборные Беларуси сыграют с финнами во втором туре золотой Евролиги

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейбольные сборные Беларуси сегодня проведут домашние матчи второго тура группового этапа золотой Евролиги против финнов, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Первыми на площадку минской "Чижовка-Арены" выйдут женские команды Беларуси и Финляндии. Их поединок начнется в 17.00 и будет показан в прямом эфире телеканала
Мужские сборные Беларуси и Финляндии начнут свой матч в 19.30 (прямая трансляция на телеканале "Беларусь 5"). На старте турнира квартета С белорусы у себя дома одержали победу над волейболистами из Чехии со счетом 3:1 (19:25, 25:18, 25:20, 27:25). Финны принимали сборную Украины и проиграли 1:3 (30:28, 22:25, 17:25, 22:25).
Заключительные встречи первого круга белорусские волейболисты также проведут в "Чижовка-Арене" - 1 июня женская команда встретится с испанками, мужская будет соперничать с украинцами. Поединки второго круга белорусы проведут в гостях.
По итогам группового этапа в "Финал четырех" и у женщин, и у мужчин выйдут победители четырех квартетов. Решающий этап мужского турнира 21-22 июня пройдет в эстонском Таллине, женского - в хорватском Вараждине.-0-
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