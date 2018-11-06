Волонтеры II Европейских игр приобретают опыт на самых крупных мероприятиях

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волонтеры II Европейских игр приобретают опыт на самых крупных международных мероприятиях. Об этом рассказала начальник управления по работе с волонтерами фонда "Дирекция II Европейских игр 2019 года" Надежда Анисовец в пресс-центре БЕЛТА.

"Ни одно крупное мероприятие в Минске за прошедший год не проходило без участия волонтеров Игр. Более 3 тыс. прошли подготовку на различных спортивных турнирах. Это такая уже проверенная сплоченная команда. Сейчас в базе более 12 тыс. заявок. Уже завершается процесс отбора в волонтеры. С 1 ноября заработал специальный сайт, на котором кроме новостей наши волонтеры будут узнавать о назначениях на то или иное мероприятие в ходе подготовки и проведения II Европейских игр", - рассказала Надежда Анисовец.

В декабре начнется активная фаза тренингов. Для волонтеров предусмотрена насыщенная культурная программа. Недавно была презентована и форма для волонтеров, которая получила много положительных отзывов.

По словам Надежды Анисовец, 77% из желающих стать волонтерами составляют женщины, 23% - мужчины. Самое распространенное имя среди мужчин Александр, среди женщин - Анастасия. Возраст самого пожилого волонтера - 75 лет. "Среди взрослых волонтеров есть такие, что не требуют какой-то специальной подготовки. Из зарубежных волонтеров наибольшее представительство из России. После завершения чемпионата мира по футболу мы получили заявки от групп молодых людей, которые имеют серьезный опыт по участию в организации крупных спортивных мероприятий. Кончено, такие кандидатуры дирекцией будут рассматриваться в первую очередь", - отметила начальник управления по работе с волонтерами.

Во время Игр ожидается, что в белорусскую столицу приедут более 4 тыс. спортсменов, около 2 тыс. тренеров и обслуживающего персонала. Они будут представлять официальные делегации из 50 европейских Национальных олимпийских комитетов. Обслуживать соревнования будут около 650 международных, а также 410 национальных судей по спорту. В Минске ожидают более тысячи представителей зарубежных СМИ, 100 президентов, генеральных секретарей европейских федераций по видам спорта и министров спорта европейских стран, более 250 представителей и работников штаб-квартиры ЕОК, президентов и генеральных секретарей европейских НОК, 200 гостей европейских НОК. На мероприятии будет задействовано около 8 тыс. волонтеров.-0-

Все материалы конференции можно прочитать по ссылке