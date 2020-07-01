Ворсин: минское "Динамо" должны развивать отечественные тренеры

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минское "Динамо" должны развивать представители отечественной тренерской школы. Такое мнение высказал сегодня на отчетной конференции Белоруской федерации хоккея государственный тренер Беларуси Евгений Ворсин, передает корреспондент БЕЛТА.

"За выступление "Динамо" сегодня отвечают в основном иностранные специалисты - американцы, канадцы. При этом результаты говорят, что они не в должной мере отрабатывают свои контракты. Флагман белорусского хоккея находится в нижней части турнирной таблицы. У иностранных тренеров нет цели использовать в своей работе молодежь. Убежден, что наш проект должны помогать развивать белорусские тренеры, успешно работающие в других клубах, в том числе КХЛ. Мы не зря признаем их лучшими по итогам года. В этом вопросе должен быть единый подход у ФХБ, Министерства спорта и туризма и руководства "Динамо", - отметил он.

Евгений Ворсин также напомнил, что в составе минчан играет более десятка хоккеистов, которым предстоит выступать в составе сборной Беларуси на чемпионате мира-2021 в Минске и Риге. Также динамовцы, по мнению специалиста, будут играть решающую роль и в борьбе за олимпийские лицензии на Игры-2022 в Пекине.-0-