Восемь белорусов выступят на чемпионате мира по плаванию на короткой воде

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В китайском Ханчжоу сегодня стартует 14-й чемпионат мира по плаванию на короткой воде, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Беларусь на мировом первенстве представят 8 пловцов: Анастасия Коряковская, Анастасия Шкурдай, Артем Мачекин, Виктор Стаселович, Григорий Пекарский, Евгений Цуркин, Илья Шиманович, Никита Цмыг.

Чемпионат мира по плаванию на короткой воде - в 25-метровом бассейне, проводится раз в два года. В нынешних соревнованиях примут участие более 900 спортсменов из 178 стран. Сегодня будут разыграны первые из 46 комплектов наград, планетарный форум завершится 16 декабря.-0-