Восемь белорусов выступят на чемпионате мира по плаванию на короткой воде

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В китайском Ханчжоу сегодня стартует 14-й чемпионат мира по плаванию на короткой воде, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Беларусь на мировом первенстве представят 8 пловцов: Анастасия Коряковская, Анастасия Шкурдай, Артем Мачекин, Виктор Стаселович, Григорий Пекарский, Евгений Цуркин, Илья Шиманович, Никита Цмыг.
Чемпионат мира по плаванию на короткой воде - в 25-метровом бассейне, проводится раз в два года. В нынешних соревнованиях примут участие более 900 спортсменов из 178 стран. Сегодня будут разыграны первые из 46 комплектов наград, планетарный форум завершится 16 декабря.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4235 BYN
|2.42 BYN
|2.427 BYN
|USD
|2.1213 BYN
|2.123 BYN
|2.126 BYN
|RUB
|3.204 BYN
|3.196 BYN
|3.2 BYN