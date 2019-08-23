Восемь белорусских биатлонистов вышли в финал суперспринта летнего юниорского ЧМ в "Раубичах"

23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Восемь белорусских спортсменов вышли в финал суперспринта чемпионата мира среди юниоров по летнему биатлону, который проходит в "Раубичах", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Среди белорусских парней лучший результат показал Дмитрий Лазовский - 8 мин. 34,2 сек., финишировав вторым. На третьей позиции находится его партнер по команде Никита Лобастов. Белорус Степан Данилов стал шестым, Роман Чепыжов - 11-й. Александр Мацкевич приехал к финишу 14-м, Кирилл Тюрин - 16-м. Лидером гонки стал атлет из Чехии Витеслав Хорниг (8 мин. 33,1 сек.).

У белорусских девушек наибольшего успеха достигла Дарья Кудаева - 25-е место, на 26-й позиции разместилась ее партнерша по команде Алина Пильчук.

Первой пересекла финишную черту украинка Анна Кривонос - 9 мин. 47 сек. На второй позиции находится россиянка Валерия Васнецова (9 мин. 54,7 сек.), третий результат показала спортсменка из Польши Дарья Гембичка - 10 мин. 3,7 сек.

В финальную часть соревнований отбираются 30 сильнейших атлетов.

Сегодня на чемпионате мира по летнему биатлону в "Раубичах" определятся победители в суперспринте (взрослые и юниоры).

Участие в мировом форуме принимают около 250 спортсменов (взрослые и юниоры) из 26 стран. Среди них известные биатлонисты, призеры чемпионатов мира и Олимпийских игр - Тимофей Лапшин, Анна Фролина, Андрей Расторгуев, Екатерина Глазырина, Лариса Куклина, Красимир Анев, Валентина и Вита Семеренко, Сергей Семенов.

Завершатся состязания 25 августа.

Белорусские "Раубичи" принимают чемпионат мира по летнему биатлону во второй раз. До этого мировое первенство проводилось в 1999 году.-0-