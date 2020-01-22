Восемь белорусских дзюдоистов выступят на турнире серии Гран-при в Израиле

22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Восемь белорусских спортсменов выступят на престижном турнире по дзюдо серии Гран-при, который пройдет 23-25 января в Тель-Авиве (Израиль), сообщает корреспондент БЕЛТА.
На татами выйдут Дмитрий Шершань (весовая категория 66 кг), Дмитрий Миньков (66 кг), Юсуп Бекмурзаев (81 кг), Егор Воропаев (90 кг), Даниэл Мукете (100 кг), Никита Свирид (100 кг), Александр Ваховяк (свыше 100 кг) и Владислав Терпицкий (свыше 100 кг).
Всего в соревнованиях примут участие 583 спортсмена из 85 стран.
На этом турнире в 2019 году белорусские атлеты завоевали золотую и бронзовую награды. В медальном зачете сборная Беларуси заняла шестое место.
Призовые места на этапах Гран-при по дзюдо позволяют спортсменам набирать очки в единый мировой рейтинг-лист. Впоследствии их количество, заработанное на турнирах разного уровня, определяет попадание на континентальные чемпионаты, чемпионаты мира и Олимпийские игры.-0-