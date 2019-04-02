Восемь хоккеистов "Шахтера" вызваны в сборную Беларуси

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Восемь игроков из хоккейного клуба "Шахтер" вызваны в национальную сборную Беларуси, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Федерации хоккея Беларуси (ФХБ).

Главный тренер национальной команды Андрей Сидоренко пригласил на тренировки вратаря Михаила Карнаухова, защитников Илью Сушко и Даниила Бокуна, нападающих Виктора Туркина, Виктора Бовбеля, Артема Демкова, Илью Камбовича и Илью Литвинова.

К работе в кэмпе уже приступили форварды "Динамо-Молодечно" Андрей Белевич и Вячеслав Грецкий.

По просьбе клубов солигорского "Шахтера" и молодечненского "Динамо" серия за бронзовые награды чемпионата Беларуси перенесена ФХБ и начнется 8 апреля в Солигорске. Во время подготовки к мировому хоккейному форуму в Казахстане, который стартует 29 апреля, сборная Беларуси проведет два выставочных матча 5 и 6 апреля против олимпийской команды России. В пятницу встреча начнется в 20.00, в субботу - в 17.00.-0-