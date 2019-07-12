Восемь игроков подписали пробные контракты с ХК "Динамо-Минск"

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Восемь игроков находятся на просмотре в хоккейном клубе "Динамо-Минск", с ними подписаны пробные контракты, сообщили БЕЛТА в пресс-службе "зубров".

В список вошли голкипер Дмитрий Мильчаков, защитники Роман Дюков и Роман Достанко, нападающие Андрей Павленко, Виктор Масилевич, Андрей Степанов, Александр Матерухин и Артем Волков.

В случае удачного прохождения просмотра с игроками будут заключены контракты.

Подготовку к новому сезону хоккеисты минского "Динамо" начнут в середине июля в Пинске, после чего отправятся в Нижний Новгород. Затем минчане сыграют в розыгрыше Кубка Беларуси, который пройдет 17-18 августа в Орше, а с 20 по 25 августа в Риге выступят в Кубке Латвийских железных дорог.-0-