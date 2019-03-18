Восемь команд поборются в финальном хоккейном турнире "Золотая шайба" в Орше

18 марта, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Финальные республиканские соревнования по хоккею среди детей и подростков "Золотая шайба" в дивизионе А на призы Президента Беларуси (младшая возрастная группа 2005-2007 годов рождения) пройдут с 18 по 21 марта на площадке Ледовой арены в Орше, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Оршанском райисполкоме.
В соревнованиях примут участие 8 команд, которые стали лучшими на областном этапе: "Вымпел" (Ивацевичский район Брестской области), "Северная столица" (Витебск), "Гомель" (Центральный район), "Принеманские ястребы" (Октябрьский район, Гродно), "Шахтер" (Солигорский район Минской области), "Мираж" (Горки Могилевской области), "Грифоны" (Центральный район, Минск) и "Медведь" (Московский район столицы). Коллективы разделят на две группы. Занявшие первые места в своих группах команды определят победителя турнира.
В последние годы в младшей возрастной группе чаще побеждали минские команды. В 2014 году успеха добился "Партизан" (Партизанский район, Минск), год спустя - "Беркут" из Фрунзенского района, а в 2016 и 2017 годах побеждали "Грифоны" из Центрального района. Год назад лучшим стал минский коллектив "Партизан".
Организаторами соревнований выступают Министерство спорта и туризма, Президентский спортивный клуб, Федерация хоккея Беларуси, Министерство образования, Белорусский республиканский союз молодежи и Оршанский райисполком.
Турнир "Золотая шайба" в Беларуси возрожден по инициативе главы государства Александра Лукашенко в 1997 году. Соревнования юных хоккеистов получили массовое развитие во всех районах страны.-0-
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