Восемь медалей завоевали белоруски на этапе КМ по художественной гимнастике в Узбекистане

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Восемь медалей завоевали белоруски на этапе Кубка мира по художественной гимнастике в Узбекистане, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белорусской ассоциации гимнастики.

В индивидуальном многоборье у женщин бронзовую медаль выиграла Анастасия Салос, чья сумма баллов - 96,500. Опередить белорусскую спортсменку смогли лишь сестры Аверины. Дина выиграла золото - 104,10 балла, у Арины - серебро (97,400). Отметим, что белорусская грация Алина Горносько остановилась на четвертой позиции итогового протокола в данном виде программы - 94,150 балла.

Еще одну бронзовую медаль в многоборье завоевали белорусские групповички. После первого вида они занимали вторую позицию, но в итоге расположились на третьем месте - 72,250 балла. Серебро на свой счет записали израильтянки (73,550 балла). Победу сенсационно одержали гимнастки из Узбекистана (76,400).

В финалах отдельных видов золотую медаль выиграла Алина Горносько, которой лучше соперниц удались упражнения с лентой - 22,750 балла. Белоруска опередила итальянку Софию Раффаэли - 22,100 балла и россиянку Дину Аверину - 21,500 балла.

В композиции с мячом белоруска набрала 25,100 балла. Золото выиграла Арина Аверина - 28,400 балла. Серебро у ее сестры Дины Авериной - 28,150 балла.

Такой же получилась расстановка сил по итогам упражнений с булавами. Чемпионская сумма Арины Авериной - 28,650 балла. Серебро Дине Авериной принесла оценка 28,150 балла. У Алины Горносько - бронза (26,550).

В композиции с обручем на третьей ступени пьедестала соревнования закончила Анастасия Салос. Оценка белорусской спортсменки - 24,700 балла. Золото у Дины Авериной - 27,750 балла. Серебро у итальянки Софии Раффаэли - 25,400 балла.

Сборная Беларуси в групповых упражнениях к бронзе в многоборье добавили золото и серебро в отдельных видах. Награду высшей пробы они выиграли в композиции с обручами и булавами - 38,650 балла. На второй позиции завершили данный вид программы узбекские спортсменки - 37,700 балла. На третьем месте сборная Израиля - 34,950 балла.

В стартах с пятью мячами белоруски стали серебряными медалистками с оценкой 38,650 балла. Чемпионками стали узбекские спортсменки - 40,950 балла. Бронза у израильской дружины - 37,600 балла.

Соревнования в Ташкенте собрали спортсменок из 30 стран.-0-