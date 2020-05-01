Возобновляемая энергия и водород будут использованы при проведении Игр в Токио

1 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Организационный комитет "Токио-2020" опубликовал отчет об устойчивом развитии, в котором еще раз рассказал, как планируется обеспечить экологичность, использовать возобновляемые источники энергии во время летних Олимпийских и Паралимпийских игр в 2021 году, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе НОК Беларуси.

В докладе отмечается прогресс в реализации инициатив, предпринятых в 2019 году, в использовании водорода для автомобильного парка Игр, сокращении выбросов углекислого газа и переработки, повторном использовании материалов на олимпийских объектах.

Сообщается также, что организаторы Игр в Токио надеются получить 100%-ную возобновляемую электроэнергию для обеспечения Олимпийских и Паралимпийских игр. Они стремятся достичь этого за счет использования солнечных, геотермальных источников. Электроэнергия в том числе будет поставляться из районов, пострадавших от землетрясения и цунами в 2011 году.

В соответствии с планом японской экономики активного использования водорода, энергия этого вещества должна стать важной составляющей Игр.

500 электромобилей на топливных водородных элементах (FCEVs) будут задействованы во время стартов. Водород будет использоваться для чаш огня и факелов эстафеты Игр, а также на некоторых объектах в Олимпийской деревне.

Оргкомитет, благодаря таким мерам, планирует сократить выброс углекислого газа на 280 тыс. т. Все эти инициативы по сокращению выбросов CO2 осуществляются под лозунгом "к нулевому углероду".

Ранее оргкомитет "Токио-2020" уже представил основания кроватей в Олимпийской деревне из переработанного картона, бумажные пакеты и посуду на объектах питания.

XXXII летние Олимпийские игры планируется провести в Токио с 23 июля по 8 августа 2021 года.-0-