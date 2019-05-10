Вратарь Александр Осипков заключил контракт с "Динамо-Минск"

10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Голкипер Александр Осипков заключил двухлетний контракт с хоккейным клубом "Динамо-Минск", сообщили БЕЛТА в пресс-службе "зубров".

На чемпионате мира в первом дивизионе, который завершился в Нур-Султане, вратарь неплохо проявил себя в матче с Казахстаном (2:3 в овертайме). Генеральный директор динамовцев Дмитрий Басков несколько лет наблюдал за игроком еще с юниорской сборной Беларуси до 18 лет.

В 20 лет воспитанник витебской школы заключил контракт с "Динамо-Молодечно", где провел полтора года и продемонстрировал хорошие статистические показатели: около 92% отраженных бросков. Голкипера заметили в "Юности" и перед плей-офф-2019 взяли его в основную команду. Там будущий новичок "зубров" провел восемь матчей в регулярном сезоне, пять - в нокаут-раунде и завоевал золотые награды экстралиги.-0-