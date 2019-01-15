Вратарь Денис Щербицкий подписал новый контракт с БАТЭ

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Голкипер футбольного клуба БАТЭ и сборной Беларуси Денис Щербицкий подписал новый контракт с борисовским клубом, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе БАТЭ.
Уроженец Минска является выпускником клубной школы БАТЭ, куда перебрался в 2009 году. В 2014-м присоединился к дублирующему составу, получил ценный опыт выступлений в Юниорской лиге УЕФА, а 7 июля 2016 года дебютировал в рядах главной команды - в выездной чемпионатной встрече с "Ислочью" (3:1).
За основной состав "желто-синих" Денис Щербицкий провел 87 матчей, в которых пропустил 80 мячей и 42 раза сохранил свои ворота в неприкосновенности.
Вместе с партнерами Денис Щербицкий трижды становился чемпионом Беларуси (2016 и 2018 годы), обладателем Суперкубка страны (2017), пробивался в групповой раунд Лиги Европы (2017 и 2018). Признавался лучшим вратарем высшей лиги - 2017, включался в список "22 лучших футболиста чемпионата".
Денис Щербицкий имеет в активе 16 поединков за молодежную сборную, а 9 июня 2018 года впервые сыграл за национальную - в гостевом спарринге с финнами.-0-
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