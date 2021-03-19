Вратарь Дэнни Тэйлор получил право выступать за хоккейную сборную Беларуси

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная федерация хоккея официально уведомила Федерацию хоккея Беларуси об утверждении смены спортивного гражданства вратарем минского "Динамо" Дэнни Тэйлором. Теперь хоккеист имеет право выступать в составе национальной сборной Беларуси на турнирах, проходящих под эгидой Международной федерации хоккея (IIHF) - чемпионатах мира и Олимпийских играх, сообщили БЕЛТА в пресс-службе общественного объединения.

"Благодарен, что мне оказали честь играть за национальную сборную Беларуси. Это на самом деле большая привилегия - возможность выступать на международном уровне. И, безусловно, вызов для меня. С нетерпением жду момента, когда вновь выйду на матч в форме сборной. Верю, что у нас все получится, - цитирует Дэнни Тэйлора пресс-служба Федерации хоккея Беларуси. - Среди целей - успешно выступить на чемпионате мира. Буду делать все, чтобы помочь команде. В Беларуси любят хоккей. Убедился в этом еще в 2014 году, когда впервые приехал в Минск и выступал за "Динамо". На мой взгляд, столица Беларуси входит в топ-5 городов КХЛ по уровню комфорта для хоккеиста".-0-