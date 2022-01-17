Вратарь футбольной сборной Беларуси Антон Чичкан перешел из БАТЭ в "Уфу"

17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Голкипер футбольной сборной Беларуси Антон Чичкан перешел из борисовсого БАТЭ в клуб российской премьер-лиги "Уфу". По информации сайта уфимской команды, контракт с 26-летним белорусом рассчитан на 2,5 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Антон Чичкан выступал за борисовскую дружину с 2014 года и стал двукратным чемпионом Беларуси (2017, 2018), дважды выиграл Кубок страны (2020, 2021) и один раз Суперкубок (2017). В прошлом чемпионате Беларуси он провел за БАТЭ 15 матчей. В 2020 году дебютировал в составе национальной сборной Беларуси.

После первой части российского первенства футболисты "Уфы" занимают предпоследнее, 15-е, место в таблице, набрав 16 очков в 18 проведенных играх. Ниже только "Химки", у которых на два балла меньше. Турнирную таблицу возглавляет действующий чемпион питерский "Зенит", набравший 39 очков, вторым идет московское "Динамо" - 36 баллов, на третьем месте футболисты "Сочи", у которых 31 очко. Матчи чемпионата России возобновятся в конце февраля.-0-