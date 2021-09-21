21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вратарь минского "Динамо" Алексей Колосов стал лучшим игроком дня в КХЛ. Такая информация размещена в официальном Telegram-канале лиги, сообщает БЕЛТА.

Во вчерашнем поединке против "Трактора", который минчане уверенно выиграли со счетом 5:0, 19-летний вратарь впервые в сезоне оформил шатаут. По ходу встречи в Челябинске он отразил 31 бросок. За Алексея Колосова проголосовал 81% болельщиков.

Минское "Динамо" занимает 11-ю строчку в турнирной таблице регулярного чемпионата КХЛ. "Зубры" одержали четыре победы в семи встречах и заработали восемь очков. Следующий матч команда Крэйга Вудкрофта проведет завтра, 22 сентября, в Екатеринбурге, против местного "Автомобилиста". Матч начнется в 17.00 по минскому времени. Поединок будет показан в прямой трансляции на телеканале "Беларусь 5".-0-