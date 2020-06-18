ВРЗ и "Витэн" сыграют в матче финальной серии чемпионата Беларуси по мини-футболу

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На чемпионате Беларуси по мини-футболу сегодня может определиться обладатель золотых медалей, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Один из претендентов - оршанский "Витэн", который ведет со счетом 2:1 в финальной серии до трех побед с гомельским ВРЗ. Сегодня соперники встретятся на площадке гомельского спорткомплекса "Локомотив" в 19.00.

В первом матче "золотой" серии "Витэн" выиграл в Орше с результатом 3:2 (в овертайме), затем в Гомеле ВРЗ победил со счетом 2:1, а в третьем поединке "Витэн" вновь взял верх на своей площадке - 4:2.

Если сегодня гомельчанам удастся выиграть, то пятый, решающий поединок за чемпионский титул состоится 21 июня в Орше.

Обладателями бронзовых медалей XXXI чемпионата страны по мини-футболу стали спортсмены минской "Столицы", дважды обыгравшие гомельский БЧ - 4:1 (дома) и 6:3 (в гостях).

В прошлом сезоне свое третье золото завоевала "Столица", обыгравшая в финальной серии ВРЗ (3:1). Обладателем бронзовых наград стал "Витэн", победивший в серии за третье место БЧ (2:1).

Самым титулованным клубом является минский "Дорожник", который шесть раз становился чемпионом страны. У "Лидсельмаша" четыре золота, по три - у "Витэна", "Минска", МАПИДа и "Столицы".-0-