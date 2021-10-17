ВРЗ и "Витэн" сыграли вничью в чемпионате Беларуси по мини-футболу

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гомельский ВРЗ и оршанский "Витэн" не выявили победителя в матче чемпионата Беларуси по мини-футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Как и ожидалось, центральный поединок пятого тура в Гомеле выдался на редкость упорным. На 17-й минуте встречи один из лидеров "Витэна" Руслан Лазюк вывел вперед действующих чемпионов Беларуси, а за минуту до перерыва Евгений Чернейко сравнял счет. Во втором тайме оба соперника имели возможности забить гол, но результат не изменился - ничья 1:1.

Также сегодня "Минск" сыграет на своей площадке со светлогорским ЦКК. В заключительной встрече этого тура 18 октября "Столица" в спорткомплексе "Уручье" примет еще одну минскую команду "Охрана-Динамо".

Вчера обладатель бронзовых наград прошлого первенства гомельский БЧ одержал свою четвертую викторию кряду, разгромив в Бресте местный клуб "Первый регион" с сухим счетом 10:0. Минский "Дорожник" сыграл вничью с земляками из "Динамо-БНТУ" - 3:3. В Гродно спортсмены "УВД-Динамо" победили "Борисов-900" со счетом 4:2.

Положение в группе лидеров: БЧ - 12 очков (4 матча), ВРЗ - 10 (4), "Витэн" - 10 (4).

На первом этапе чемпионата страны 13 команд премьер-лиги проводят традиционный двухкруговой турнир с матчами дома и в гостях. Затем восьмерка лучших клубов продолжит борьбу за награды в сериях плей-офф.-0-