ВРЗ обыграл БЧ, "Витэн" победил "Столицу" в первых полуфиналах чемпионата Беларуси по мини-футболу

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня прошли первые поединки полуфинальной стадии чемпионата Беларуси по мини-футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В гомельском дерби на паркете спорткомплекса "Локомотив" игроки ВРЗ, занявшие четвертое место по итогам регулярного сезона, одолели его лидера БЧ со счетом 2:1. В первом тайме в составе победителей отличились Владислав Селюк и Дмитрий Лось, а вскоре после перерыва Денис Колб сократил разрыв до минимума.

В другом сегодняшнем матче оршанский "Витэн" в спорткомплексе "Олимпиец" принимал действующего чемпиона страны минскую "Столицу" и победил с минимальным преимуществом - 1:0. Победный мяч на 24-й минуте игры забил Дмитрий Клочко.

Ответные матчи полуфинальных серий до двух побед одной из команд состоятся 31 мая, финальная серия за чемпионский титул до трех побед начнется 7 июня.

В прошлом сезоне свое третье золото завоевала "Столица", обыгравшая в финальной серии ВРЗ (3:1). Обладателем бронзовых наград стал "Витэн", победивший в серии за третье место БЧ (2:1).

Самым титулованным клубом является минский "Дорожник", который шесть раз становился чемпионом страны. У "Лидсельмаша" четыре золота, по три - у "Витэна", "Минска", МАПИДа и "Столицы".-0-