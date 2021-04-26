ВРЗ обыграл "Столицу" в чемпионате Беларуси по мини-футболу

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гомельский ВРЗ победил "Столицу" со счетом 3:2 в последнем матче 21-го тура чемпионата Беларуси по мини-футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Встреча двух претендентов на медали на площадке минского Дворца спорта "Уручье" получилась очень напряженной. Первый тайм лучше провели гомельчане, которые ушли на перерыв с комфортным перевесом 2:0. Во второй половине встречи хозяева заиграли активнее и сумели восстановить паритет - 2:2. Все шло к ничьей, однако за минуту до окончания поединка гости провели быструю атаку, в концовке которой игрок минчан Артур Мелконян срезал мяч в свои ворота.

Лидер турнира, действующий чемпион страны оршанский "Витэн" продолжил свою победную серию, обыграв на своей арене минское "Динамо-БНТУ" со счетом 6:2. Это 21-я виктория оршанцев в 21 проведенном матче.

Результаты остальных встреч: БЧ (Гомель) - "Минск" - 8:1, ЦКК (Светлогорск) - "Охрана-Динамо" (Минск) - 7:3, "Лида" - "Борисов-900" - 4:7, "УВД-Динамо" (Гродно) - "Дорожник" (Минск) - 3:4.

Положение в группе лидеров: "Витэн" - 63 очка, ВРЗ - 55, "Столица" - 47, БЧ - 41. Внизу турнирной таблицы "УВД-Динамо", у которого всего 9 зачетных баллов.

Бомбардирскую гонку возглавляет Евгений Клочко (ВРЗ), забивший 35 мячей.

Матчи заключительного тура регулярного сезона состоятся 1-2 мая.-0-