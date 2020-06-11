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11 июня 2020, 21:24

ВРЗ обыграл "Витэн", сравняв счет в финальной серии чемпионата Беларуси по мини-футболу

Фото МФК ВРЗ
Фото МФК ВРЗ

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гомельский ВРЗ победил оршанский "Витэн" со счетом 2:1 и восстановил равновесие в финальной серии за золото чемпионата Беларуси по мини футболу - 1:1, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодняшняя встреча на паркете гомельского Дворца игровых видов спорта получилась очень упорной. Счет был открыт за минуту до окончания первой половины, когда гостей вывел вперед Юрий Рабыко. Героем второго тайма стал Евгений Клочко - на 31-й минуте игры он восстановил паритет, а за 40 секунд до финальной сирены эффектным ударом принес победу ВРЗ - 2:1.

В минувшее воскресенье в первом матче серии до трех побед игроки "Витэна" в Орше одержали волевую победу в овертайме со счетом 3:2. Тогда по ходу игры оршанцы уступали 0:2, но сумели переломить ход поединка и выйти вперед.

Третий поединок серии за чемпионский титул состоится 14 июня на паркете оршанского спорткомплекса "Олимпиец", а 18 июня соперники вновь встретятся в Гомеле.

В первом матче серии за бронзовые медали минская "Столица" во дворце спорта "Уручье" уверенно переиграла гостей из гомельского БЧ - 4:1. Их повторный поединок пройдет 12 июня в Гомеле.

В прошлом сезоне свое третье золото завоевала "Столица", обыгравшая в финальной серии ВРЗ (3:1). Обладателем бронзовых наград стал "Витэн", победивший БЧ в серии за 3-е место (2:1).

Самым титулованным клубом является минский "Дорожник", который шесть раз становился чемпионом страны. У "Лидсельмаша" четыре золота, по три - у "Витэна", "Минска", МАПИДа и "Столицы".-0-

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