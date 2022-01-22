ВРЗ победил "Столицу" в матче чемпионата Беларуси по мини-футболу

22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. После месячного перерыва сегодня возобновились матчи чемпионата Беларуси по мини-футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В центральном поединке стартового тура второй половины турнирной дистанции вице-чемпион страны гомельский ВРЗ на своей арене одержал волевую викторию над обладателями бронзы прошлого первенства спортсменами "Столицы" - 4:2. В начале игры бразильский легионер минчан Эдимар дважды подряд поразил ворота хозяев площадки. Еще до перерыва Алексей Пинчук отыграл один мяч, а во втором тайме Максим Воронин, Дмитрий Шимановский и Давид Асланян принесли заслуженную победу гомельчанам. Благодаря этому успеху ВРЗ обошел "Столицу" и поднялся на второе место в турнирной таблице.

В другом сегодняшнем матче "Минск" примет гродненский "УВД-Динамо". Еще три встречи 14-го тура состоятся завтра: "Охрана-Динамо" (Минск) - БЧ (Гомель), "Витэн" (Орша) - "Динамо-БНТУ" (Минск), "Борисов-900" - "Лида".

Положение в лидирующей группе: БЧ - 33 очка (12 матчей), ВРЗ - 32 (13), "Столица" - 28 (13), "Витэн" - 28 (12), "Минск" - 25 (12). Внизу таблицы "Первый регион", у которого пока лишь один зачетный балл, 3 очка в активе "Лиды". Список лучших бомбардиров возглавляет Олег Горбенко ("Столица"), забивший 15 мячей.-0-