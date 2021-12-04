ВРЗ поднялся на третье место в чемпионате Беларуси по мини-футболу

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гомельский ВРЗ поднялся на третье место в таблице 33-го чемпионата Беларуси по мини-футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня гомельчане разгромили на своей арене одного из аутсайдеров турнира "Лиду" с результатом 8:2. Голевой дубль у победителей оформил Дмитрий Лось. В другом сегодняшнем поединке столичный клуб "Охрана-Динамо" уверенно переиграл на выезде "Борисов-900" со счетом 7:3.

Позже в Гродно местная команда "УВД-Динамо" сыграет со столичным "Динамо-БНТУ".

Завтра "Минск" примет на своей площадке "Первый регион" из Бреста, а в Светлогорске местный ЦКК будет соперничать со столичным "Дорожником". В последнем поединке 11-го тура чемпион страны оршанский "Витэн" 9 декабря у себя дома сыграет с гомельским БЧ.

Положение в лидирующей группе: "Столица" - 24 очка, БЧ - 24, ВРЗ - 23, "Витэн" - 22. Внизу таблицы "Первый регион", у которого пока нет зачетных баллов, 3 очка в активе "Лиды".

Список лучших бомбардиров возглавляет Евгений Клочко (ВРЗ), забивший 11 мячей.-0-