ВРЗ разгромил БЧ в перенесенном матче чемпионата Беларуси по мини-футболу

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гомельский ВРЗ разгромил земляков из БЧ со счетом 7:2 в перенесенном матче 7-го тура чемпионата Беларуси по мини-футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Ожидалось, что гомельское дерби будет крайне упорным, но этого не произошло. Уже в первом тайме спортсмены ВРЗ трижды поразили ворота соперников, а после перерыва отличились еще четыре раза. По голевому дублю оформили Евгений Чернейко, Дмитрий Лось и Евгений Клочко, еще один мяч забил Дмитрий Рябцев. Футболисты БЧ смогли ответить лишь двумя голами, которые в концовках каждого тайма забил Денис Мазной.

Турнирную таблицу сейчас возглавляет действующий чемпион страны оршанский "Витэн", набравший 30 очков из 30 возможных, на три балла отстает минская "Столица", у ВРЗ - 25 очков, в активе БЧ - 21 зачетный балл. Лидером бомбардирской гонки является Евгений Клочко, на лицевом счету которого 14 забитых мячей. Следующие матчи 32-го чемпионата Беларуси пройдут 13 и 14 декабря.

До этого лучшие белорусские игроки соберутся 3 декабря в тренировочном лагере национальной сборной и будут готовиться к старту отборочного турнира чемпионата Европы. Свой первый поединок в 5-й квалификационной группе белорусы проведут 8 декабря в Рамат-Гане против команды Израиля. В этой группе также выступят сборные Венгрии и Казахстана. В финальный этап континентального первенства 2022 года напрямую выйдут победители восьми отборочных групп и шесть лучших команд, занявшие вторые места. Еще один пропуск разыграют две оставшиеся сборные, которые финишируют вторыми. Финальная стадия чемпионата Европы пройдет в Нидерландах с 9 января по 6 февраля 2022 года.-0-