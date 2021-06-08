ВРЗ сравнял счет со "Столицей" в 1/2 финала чемпионата Беларуси по мини-футболу

8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гомельский ВРЗ сравнял счет в полуфинальной серии чемпионата Беларуси по мини-футболу с минской "Столицей", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня гомельчане в упорнейшей борьбе сумели вырвать победу в гостях с минимальным преимуществом - 2:1. В первом поединке серии до трех побед минчане уступили в Гомеле в серии послематчевых пенальти, потом в Минске взяли реванш - 1:0, а затем снова в Гомеле "столичники" победили с результатом 5:3. Решающий поединок за выход в финал 32-го чемпионата страны по мини-футболу состоится 11 июня в Гомеле.

Ранее первым финалистом стал оршанский "Витэн". В полуфинальной серии действующие чемпионы страны трижды победили гомельский БЧ - 4:3, 3:2 и 11:4. В нынешнем первенстве оршанцы одержали виктории во всех проведенных встречах: 22 - в регулярном сезоне и 5 - в матчах плей-офф.

На прошлом чемпионате Беларуси золотые медали завоевали спортсмены "Витэна", одолевшие в финальной серии ВРЗ. Обладателем бронзы стала "Столица". Самый титулованный клуб - минский "Дорожник", который шесть раз становился чемпионом страны. У "Лидсельмаша" и "Витэна" по четыре золота, по три - у "Минска", МАПИДа и "Столицы".-0-