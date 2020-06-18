ВРЗ сравнял счет в финальной серии чемпионата Беларуси по мини-футболу

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гомельский ВРЗ победил на своей площадке оршанский "Витэн" с результатом 2:1 и сравнял счет в финальной серии до трех побед - 2:2, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодняшний поединок в Гомеле начался с атак хозяев, но счет открыли гости: на 4-й минуте Алексей Петров вывел "Витэн" вперед. Пропустив мяч, гомельчане продолжали атаковать, и на 16-й минуте встречи Вячеслав Григорьев сравнял результат. После перерыва он же забил победный гол - 2:1 в пользу ВРЗ.

Решающий поединок за чемпионский титул состоится 21 июня в Орше.

В первом матче "золотой" серии "Витэн" выиграл у себя дома с результатом 3:2 (в овертайме), затем в Гомеле ВРЗ победил со счетом 2:1, а в третьем поединке "Витэн" вновь взял верх на своей площадке - 4:2.

Обладателями бронзовых медалей XXXI чемпионата страны по мини-футболу стали спортсмены минской "Столицы", дважды обыгравшие гомельский БЧ - 4:1 (дома) и 6:3 (в гостях).

В прошлом сезоне свое третье золото завоевала "Столица", обыгравшая в финальной серии ВРЗ (3:1). Обладателем бронзовых наград стал "Витэн", победивший в серии за третье место БЧ (2:1).

Самым титулованным клубом является минский "Дорожник", который шесть раз становился чемпионом страны. У "Лидсельмаша" четыре золота, по три - у "Витэна", "Минска", МАПИДа и "Столицы".-0-