ВРЗ вышел в финал Кубка Беларуси по мини-футболу

8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гомельский ВРЗ вслед за земляками из БЧ вышел в финал розыгрыша Кубка Беларуси по мини-футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Во втором сегодняшнем полуфинальном матче нынешние владельцы Кубка страны не оставили ни единого шанса на успех спортсменам "Борисова-900", победив с результатом 10:0. По два мяча забили Александр Метлушко и Дмитрий Шимановский. В четвертьфинале гомельчане оказались сильнее действующего чемпиона Беларуси оршанского "Витэна", а борисовчане переиграли столичное "Динамо-БНТУ".

Первым финалистами 32-го розыгрыша Кубка Беларуси стал еще один клуб из города над Сожем - БЧ, который в первом полуфинале на площадке минского дворца спорта "Уручье" уверенно переиграл "УВД-Динамо" из Гродно с результатом 7:2. Хет-трик в составе победителей оформил Арчил Себисквирадзе, голевой дубль в активе Георгия Тикуришвили. В четвертьфинальных встречах БЧ дважды победил светлогорский ЦКК, а гродненская команда выиграла у спортсменов "Минска".

Таким образом, завтра в решающем поединке за Кубок страны сыграют два извечных соперника гомельские ВРЗ и БЧ. В этом сезоне призовой фонд кубкового турнира впервые представлен в криптовалюте.

В финале прошлого кубкового розыгрыша спортсмены ВРЗ одолели "Столицу" в серии послематчевых пенальти. В нынешнем сезоне эти соперники встречались в 1/8 финала и гомельчане вырвали победу с минимальным перевесом - 2:1. Чаще других Кубок Беларуси по мини-футболу выигрывал минский "Дорожник", в активе которого семь трофеев. Пять раз кубок завоевывал столичный МАПИД.-0-