Все билеты на футбольный матч отбора к ЧЕ-2020 Беларусь-Нидерланды в Минске проданы

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11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Все билеты на матч отборочного турнира чемпионата Европы Беларусь-Нидерланды, который состоится 13 октября на столичном стадионе "Динамо", проданы. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе АБФФ.
Стадион "Динамо" в Минске вмещает 22 тыс. человек. Как сообщалось, он попал в топ-15 самых больших и вместительных футбольных арен в странах СНГ сборных - участниц отбора на чемпионат Европы по футболу 2020 года (Евро-2020), который составило российское аналитическое агентство "ТурСтат".
10 октября, в матче квалификации чемпионата Европы-2020 футболисты сборной Беларуси не смогли победить эстонцев, сыграв вничью 0:0, а голландцы одержали волевую победу над сборной Северной Ирландии - 3:1.-0-