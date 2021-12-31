"Все, чего мы добились, - это вознаграждение за упорный труд каждого": президент НОК поздравил спортсменов и болельщиков с Новым годом

31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Национального олимпийского комитета Виктор Лукашенко поздравил белорусских спортсменов, тренеров и болельщиков с наступающим Новым годом, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК.

В поздравлении говорится: "Мы провожаем 2021 год. Конечно, он был разным. Были сложности и ошибки, однако мы вместе искали и находили нужные решения. А все, чего мы добились, - это не просто подарок судьбы. Это вознаграждение за упорный труд каждого, имеющего отношение к спорту высших достижений в Беларуси. Особенно для тех, кто смог взойти на пьедестал почета на летней Олимпиаде в Токио, благодаря кому поднимался белорусский флаг и звучал наш гимн. Трудились и для себя, и для благополучия своих родных, нашей большой олимпийской семьи. И все это послужило нашему общему успеху.

Приближается Новый 2022 год. Каждый раз мы ждем этот праздник так, как в детстве, - ждем радости, веселья, подарков. Впереди - не менее ответственный и напряженный год, год XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине. Уверен, что наша совместная работа окажется столь же динамичной и результативной, будет способствовать дальнейшему развитию олимпийского движения нашей страны и новым победам на международной спортивной арене.

Убежден, что каждый белорус будет болеть за наших олимпийцев на Белой Олимпиаде в Китайской Народной Республике. Надеюсь, что любители спорта, все белорусские болельщики поддержат отечественных атлетов во время главных стартов четырехлетия, к которым они готовились всю жизнь, получат удовольствие от выступлений нашей команды и смогут порадоваться ее успехам. К финишу придут самые стойкие, упорные и выносливые. И белорусы просто обязаны быть среди победителей. Мы способны на это!

Спортсменам под силу создавать моду на здоровый образ жизни, на занятия физической культурой и спортом, формировать чувство патриотизма и гордости за свой народ и свою Родину. На мой взгляд, в этом и состоит их миссия! Пусть в Новом году сбудутся все надежды. Пускай на всех олимпийских аренах наша команда покажет свои самые лучшие результаты, а удача не покидает белорусских спортсменов даже на доли секунды".-0-