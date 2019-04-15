Все объекты II Европейских игр будут готовы к 15 мая - Румас

15 апреля, Минск /Екатерина Кришеник - БЕЛТА/. Все объекты для проведения II Европейских игр будут полностью подготовлены к 15 мая текущего года. Об этом заявил сегодня на заседании Исполкома Национального олимпийского комитета премьер-министр Сергей Румас, который возглавляет оргкомитет по подготовке и проведению II Европейских игр в Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

Премьер-министр отметил, что до начала Европейских игр в Минске остается 67 дней и к этому времени объекты, которые будут задействованы для их организации и проведения, находятся в высокой степени готовности. "До 15 мая необходимо обеспечить полную готовность всех объектов", - подчеркнул Сергей Румас.

По каждому спортивному объекту Игр реализуются детальные планы подготовки. В настоящее время заканчивается возведение временной инфраструктуры, завершается закупка необходимого оборудования.

"На спортивных объектах уже проведены тестовые соревнования по 14 спортивным дисциплинам, в ходе которых детально отработаны действия всех заинтересованных служб. С апреля по начало июня будут проведены тестовые соревнования еще в 7 видах спорта", - проинформировал премьер-министр, добавив, что соревнования не выявили серьезных проблем и получили положительную оценку международных экспертов.

Продолжается также подготовка информационно-технологической платформы, которая включает в себя аккредитацию, управление персоналом, транспортный, логистический, медицинский и другие сервисы. "Ее разработка практически завершена. Отдельные модули этой системы уже прошли тестовую апробацию. Тестирование всех сервисов будет выполнено в мае этого года во время тестовых соревнований по легкой атлетике", - сказал Сергей Румас.

Он обратил внимание, что вопросы размещения участников и гостей Игр уже решены: "Для проживания спортсменов и тренеров - около 6 тыс. человек - будет задействован комплекс "Студенческая деревня". Проведена работа по расселению студентов. Всем предоставлены места проживания в других общежитиях. Определены гостиницы и забронированы номера, необходимые для размещения представителей спортивных делегаций, официальных лиц иностранных государств и иных гостей".

Кроме того, для гостей и туристов в столице будет доступно около 7 тыс. мест без учета сдаваемых квартир, определены места для возможного размещения в Минской области - это около 18 тыс. мест.

II Европейские игры пройдут с 21 по 30 июня 2019 года в Минске. Более 4 тыс. атлетов из 50 стран разыграют 199 комплектов наград в 15 видах спорта. Состязания в восьми видах станут квалификационными к XXXII Олимпийским играм 2020 года в Токио. Соревнования по бадминтону, боксу и дзюдо пройдут в ранге чемпионатов Европы.-0-