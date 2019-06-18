Все объекты к II Европейским играм готовы и оснащены всем необходимым - Петришенко

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Старт II Европейским играм фактически был дан 15 июня, когда в Минск приехали первые гости - руководители спортивных команд. Они уже заселились в Деревню спортсменов, сообщил заместитель премьер-министра Игорь Петришенко во время посещения Дворца спорта, передает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу правительства.

"Объекты готовы, оснащены всем необходимым и протестированы соревнованиями вместе с представителями Европейских олимпийских комитетов. Подтверждено, что все готово к тому, чтобы обеспечить честную и справедливую борьбу спортсменов за награды", - подчеркнул вице-премьер.

Игорь Петришенко добавил, что не будет пустовать и прилегающая территория, в частности фан-зона у Дворца спорта. Ее формат - международный и национальный. Поэтому с 19 по 30 июня здесь состоятся презентации НОК стран - участниц II Европейских игр: Азербайджана, Израиля, Великобритании, Грузии, Италии, Венгрии, Турции, Латвии, России, Австрии, Румынии. Страны проведут на площадке Дни культуры и традиций. Запланированы выступления артистов, народных и театральных коллективов, будут продемонстрированы национальные кухни, ремесла, спортивные достижения участников игр.

Во время II Европейских игр во Дворце спорта пройдут соревнования по самбо, греко-римской, вольной и женской борьбе.-0-