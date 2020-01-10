Все три МАЗа вошли в десятку на этапе "Дакара"

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Все три экипажа команды "МАЗ-СПОРТавто" прошли шестой этап в первой десятке. Самым быстрым среди белорусов оказался капотник под управлением Сергея Вязовича, который показал третье время, рассказали БЕЛТА в пресс-службе ОАО "МАЗ".

На шестом этапе гонщики приехали в Эр-Рияд. Спецучасток растянулся на 477 км и представлял собой суровое бездорожье. Маршрут включал большое количество песчаных отрезков, а основными преградами стали большие дюны.

Капотный МАЗ проехал этап успешно, хотя не обошлось и без экшена. У грузовика взорвалось колесо, но поскольку произошло это не на спецучастке, на личном результате это не сказалось. Экипаж провел на трассе 5 часов 8 минут и приехал третьим, проиграв россиянину Андрею Каргинову 12 минут. В турнирной таблице белорусы держатся в первой тройке с отставанием от лидера в 36 минут.

"Сегодня стало очевидно, почему мы так много проигрываем россиянам в последнее время. Мы очень сильно проигрываем мотором на прямых дорогах, не выходим на "максималку", - признает пилот Сергей Вязович. - Мы выжали сегодня свой максимум, атаковали изо всех сил. В принципе дюны несложные, но мы не были конкурентными по двигателю. У нас максимальная скорость составляет только 120-130 км/ч, сейчас мы ничего с этим поделать не можем".

Другие белорусские экипажи также преуспели. Алексей Вишневский финишировал восьмым. Его время - 5 часов 22 минуты, а проигрыш - почти 26 минут. Строчкой ниже с разницей в три минуты завершил заезд Александр Василевский. В общем зачете два "зубра" идут на 8 и 9 позиции, отставая от лидера более чем на 3,5 часа.

"На этапе было много дюн, песков и скоростных участков. Но прошли хорошо, без каких-либо остановок. Был один отрезок с 2 км дюн с высоким подъемом, но забрались с первого раза", - уточнил пилот Алексей Вишневский.

После шестого этапа у гонщиков есть заслуженный день отдыха. А уже во время седьмого заезда, который приведет в городок Вади-ад-Давасир, экипажам предстоит преодолеть самый длинный спецучасток длиной 546 км. Организаторы обещают разнообразные участки, но не обойдется и без дюн.

Ралли-рейд "Дакар-2020" стартовал 5 января в Джедде и завершится 17 января в Киддии. Протяженность маршрута составляет около 8 тыс. км, причем на спецучастки приходятся рекордные 5 тыс. км. В гонке принимают участие свыше 350 экипажей со всего мира, из них около 50 соревнуются в классе грузовиков.-0-