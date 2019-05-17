Все внимание к II Европейским играм: факультет БГУ проведет свой первый спортивный кубок

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Свыше 100 студентов, преподаватели и руководство факультета философии и социальных наук Белорусского государственного университета 18 мая выйдут на старт первого спортивного "Кубка ФФСН", чтобы привлечь внимание учащейся молодежи и города к предстоящему мультиспортивному празднику - II Европейским играм, сообщили БЕЛТА в университете.

БГУ является официальным партнером II Европейских игр и имеет одну из самых представительных делегаций волонтеров на этих соревнованиях - свыше 1700 человек. Вуз поддерживает не только сам форум, но и его идеи: что активный и здоровый образ жизни, спорт без границ - это весело, увлекательно и полезно.

Поэтому во время кубка на базе спортивного комплекса "Университетский" будут не только состязания в силе, ловкости и скорости, но еще планируется работа интерактивных площадок, креативной фотозоны, лаундж-зоны, на которой все желающие смогут продегустировать чай от спонсора.

Среди гостей праздника ожидаются ведущий специалист по связям с общественностью фонда "Дирекция II Европейских Игр 2019 года" Евгений Булка и харизматичный певец и шоумен Иван Вабищевич.-0-