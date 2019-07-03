Всемирная летняя Универсиада стартует в Неаполе

3 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. 30-я Всемирная летняя Универсиада стартует сегодня в Неаполе, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Первыми в медальную гонку студенческого форума среди белорусских атлетов вступят представители спортивной гимнастики Егор Шарамков и Святослав Драницкий. Для них Универсиада является первой в карьере.
Всего в Италии выступят 43 белорусских студента-спортсмена. Они посоревнуются за медали в легкой атлетике, художественной гимнастике, дзюдо, теннисе, плавании, спортивной гимнастике, фехтовании и таэквондо.
Капитаном команды Беларуси является студент Белорусского государственного университета физической культуры Виктор Трус.
Участие в летней Универсиаде примут около 8 тыс. атлетов из 170 стран мира. Всего будет разыграно 222 комплекта медалей. Завершится студенческий форум 14 июля.
На прошлой летней Универсиаде в Тайбэе белорусские спортсмены завоевали 9 наград: три золотые, четыре серебряные и две бронзовые.-0-
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