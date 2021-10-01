Всемирное антидопинговое агентство обновило список запрещенных веществ и методов

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) опубликовало список запрещенных веществ и методов, который вступит в силу 1 января 2022 года, такая информация содержится на официальном сайте ведомства, сообщает БЕЛТА.

Данный список был утвержден исполкомом WADA на заседании 14 сентября 2021 года. Он является обязательным для всех подписавших Всемирный антидопинговый кодекс. В документе указано, какие вещества и методы запрещены как во время, так и вне соревнований, а также какие вещества запрещены в определенных видах спорта.

Наиболее важные изменения коснулись разрешенного использования бронхорасширяющего препарата сальбутамола и глюкокортикоидов - стероидных гормонов, применяемых некоторыми спортсменами для увеличения массы тела и силовых показателей.

В случае с сальбутамолом разрешенная доза препарата теперь составляет 600 мкг вещества в течение 8 ч, а не 800 мкг в течение 12 ч, как ранее. Впрочем, общая разрешенная суточная доза останется на уровне 1600 мкг в течение суток. При необходимости увеличить дозу сальбутамола нуждающемуся будет необходимо оформить терапевтическое исключение.

Что касается глюкокортикоидов, то с будущего года вне закона окажутся все инъекционные методы их введения в соревновательный период. Кроме того, останется запрещенным их пероральный прием.-0-