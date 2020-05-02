Всемирные пляжные игры перенесены на 2023 год

2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всемирные пляжные игры, которые планировались на 2021 год, перенесены на 2023-й. Такое решение принято Ассоциацией национальных олимпийских комитетов (АНОК), сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе НОК Беларуси.

В январе АНОК начала прием заявок на проведение Всемирных пляжных игр 2021 и 2023 годов, но из-за распространения коронавирусной инфекции и переноса летних Олимпийских игр в Токио мировой спортивный календарь претерпел значительные изменения. Организовывать еще одни комплексные соревнования в плотном графике 2021 года проблематично, считают в ассоциации.

"Всемирные пляжные игры созданы специально для национальных олимпийских комитетов и их спортсменов, чтобы привлекать к турнирам новые поколения атлетов по различным видам спорта и болельщиков. Вслед за летними Играми в Токио в 2021 году стартуют зимние, это большая нагрузка на спортивные организации", - отметил исполняющий обязанности президента АНОК Робин Митчелл.

Первые Всемирные пляжные игры прошли в Дохе (Катар) с 11 по 16 октября 2019 года. Соревнования были в 13 спортивных дисциплинах, разыграны 38 комплектов наград. В активе белорусской команды было три медали в водных лыжах: Александра Данишевская завоевала золото, Степан Шпак - серебро, а Анна Стрельцова стала обладательницей бронзы.-0-