Всемирный женский хоккейный матч впервые пройдет в Беларуси

17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Федерация хоккея Беларуси впервые присоединяется к Международной федерации хоккея (IIHF) в проведении Всемирного женского хоккейного матча - Global Girls Game, сообщает пресс-служба ФХБ.

Всемирный женский хоккейный матч проходит в формате противостояния "синих" и "белых", ежегодно в проекте участвуют более 40 стран из Европы, Азии, Северной Америки и Океании. В каждой стране команды "синих" и "белых" играют друг против друга, заброшенные в матчах шайбы суммируются. Общая победа достается команде, на счету которой будет больше голов.

"Женский хоккей - особый вид спорта, который позволяет девочкам по всему миру приобщиться к одной из самых динамичных и захватывающих игр, - отметил председатель ФХБ Александр Богданович. - Это сравнительно молодой вид спорта, но его популярность по всему миру растет. И сегодня нам хотелось бы дать возможность девушкам из Беларуси, которые занимаются хоккеем сейчас или обучались ему ранее, но готовы вернуться с новыми силами и возможностями, шанс вместе с нами встать на новый путь развития женского хоккея в нашей стране".

Матч состоится в Гродно 6 марта, время начала игры будет объявлено позднее.-0-