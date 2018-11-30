Встреча Арины Соболенко и японки Наоми Осаки заняла 2-е место среди лучших матчей "Большого шлема"

Арина Соболенко во время матча с Наоми Осакой. Фото Jimmie48 Tennis Photography

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Поединок белоруски Арины Соболенко и японки Наоми Осаки в 1/8 финала открытого чемпионата США занял второе место среди лучших теннисных матчей турниров серии "Большого шлема" 2018 года. Такая информация размещена на официальном сайте Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Трехсетовая встреча за выход в четвертьфинал US Open 2018 продолжалась два часа и завершилась победой японской теннисистки - 6:2, 3:6, 6:4. В этом сезоне Арина Соболенко добилась значительного прогресса и впервые в своей карьере вошла в элиту мирового тенниса, занимая сейчас 13-е место в рейтинге WTA.

Арина Соболенко проиграла Наоми Осаке в 1/8 финала US Open После неудачной первой партии, в которой белоруска не справилась с подачей соперницы, во втором сете минчанка перехватила инициативу при счете 1:1, выиграв гейм на подаче соперницы.

Пятое место в списке лучших матчей "Большого шлема" занимает игра между словачкой Доминикой Цибулковой и немкой Ангеликой Кербер (US Open), на четвертой позиции поединок румынки Симоны Халеп и Се Шувэй из Китайского Тайбэя (Wimbledon), на третьей строке встреча американки Серены Уильямс и австралийки Эшли Барти (Roland Garros). Лучший матч пока не определен.-0-