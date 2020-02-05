Встречей немецкого "Киля" и северомакедонского "Вардара" возобновятся матчи гандбольной ЛЧ

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня после двухмесячного перерыва возобновятся матчи группового этапа мужской гандбольной Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Лидер группы В немецкий "Киль" в матче 11-го тура примет на своей арене действующего победителя чемпионской Лиги северомакедонский "Вардар" из Скопье (начало в 21.00, прямая трансляция "Беларусь 5"). Брестский гандбольный клуб имени Мешкова свой очередной поединок проведет 9 февраля в Запорожье против еще одного аутсайдера этой группы "Мотора". В составе украинского чемпиона выступают белорусские гандболисты Борис Пуховский и Максим Бабичев. Еще две встречи 11-го тура пройдут 8 февраля: "Порту" (Португалия) - "Веспрем" (Венгрия), "Монпелье" (Франция) - "Виве" (Кельце, Польша).

Турнирное положение в группе В после 10 игровых дней: "Киль" - 16 очков, "Веспрем" - 14, "Виве" - 12, "Монпелье" - 11, "Порту" - 10, "Вардар" - 9, "Мотор" - 4, БГК имени Мешкова - 4.

Положение команд группы А: "Барселона" (Испания) - 18, "Пик" (Сегед, Венгрия) - 17, "Пари Сен-Жермен" (Франция) - 16, "Ольборг" (Дания) - 10, "Фленсбург" (Германия) - 7, "Целе" (Словения) - 6, "Эльверум" (Норвегия) - 3, "Загреб" (Хорватия) - 3.

В плей-офф чемпионской Лиги выйдут по шесть лучших команд из двух предварительных групп, причем команды, которые финишируют первыми, сразу попадут в четвертьфинал. Клубы, занявшие 2-6-е места, а также две лучшие дружины из групп С и D проведут встречи 1/8 финала.-0-