Вторая группа белорусских легкоатлетов вернулась со сборов в Кисловодске

1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вторая группа белорусских легкоатлетов прибыла сегодня со сборов в Кисловодске. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал пресс-секретарь Министерства спорта и туризма Владимир Нестерович.
"Сегодня вторая группа белорусских легкоатлетов вернулась в Минск со сборов, которые проходили в Кисловодске. Всего прибыли 13 человек. На данный момент за пределами нашей страны находятся семь спортсменов. Шесть из них - в плановом отпуске на территории России, один проходит обучение в США", - сказал Владимир Нестерович.
Первая группа белорусских легкоатлетов прилетела в Беларусь 26 марта.
Неделю назад на сборах в разных уголках планеты находились порядка 100 белорусских атлетов. Все, кто прибывают из-за границы в Беларусь, проходят проверку на наличие коронавируса, после чего отправляются на двухнедельный карантин. Определены четыре базы, где предусмотрен санитарно-эпидемический режим, медицинская реабилитация и наблюдение за спортивными делегациями. Выезды за рубеж на учебно-тренировочные сборы и соревнования временно запрещены, сказал Владимир Нестерович.
Он также подчеркнул, что в Беларуси для спортсменов созданы все необходимые условия для качественного тренировочного процесса, поэтому проблем с подготовкой к соревнованиям нет. Спортивная инфраструктура позволяет проводить полноценные занятия. Перенос Олимпийских игр в Токио с 2020 на 2021 год вынудил корректировать модели подготовки белорусских спортсменов, менять планы, но в таких же условиях сегодня находятся все страны мира, отметил представитель Минспорта.
В настоящее время 72 белорусских атлета, представляющих 15 видов спорта, выполнили квалификационные требования и нормативы, дающие право выступить на Олимпиаде в Токио. Пока отборочные турниры к Играм приостановлены в связи с распространением COVID-19, а после их возобновления белорусы намерены завоевать еще несколько десятков олимпийских квот, отметил пресс-секретарь Минспорта.
Как сообщалось, ХХХII летние Олимпийские игры в японской столице пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.-0-