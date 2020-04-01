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01 апреля 2020, 18:57

Вторая группа белорусских легкоатлетов вернулась со сборов в Кисловодске

Фото из архива БФЛА
Фото из архива БФЛА

1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вторая группа белорусских легкоатлетов прибыла сегодня со сборов в Кисловодске. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал пресс-секретарь Министерства спорта и туризма Владимир Нестерович.

"Сегодня вторая группа белорусских легкоатлетов вернулась в Минск со сборов, которые проходили в Кисловодске. Всего прибыли 13 человек. На данный момент за пределами нашей страны находятся семь спортсменов. Шесть из них - в плановом отпуске на территории России, один проходит обучение в США", - сказал Владимир Нестерович.

Первая группа белорусских легкоатлетов прилетела в Беларусь 26 марта.

Первая группа белорусских легкоатлетов прибыла со сборов в КисловодскеПервая группа белорусских легкоатлетов прибыла со сборов в Кисловодске
"Всего прилетели около 20 человек. Все чувствуют себя прекрасно, находимся в рабочем состоянии. Сейчас будем направлены в карантин", - рассказал старший тренер по выносливости национальной команды Беларуси Андрей Гордеев.

Неделю назад на сборах в разных уголках планеты находились порядка 100 белорусских атлетов. Все, кто прибывают из-за границы в Беларусь, проходят проверку на наличие коронавируса, после чего отправляются на двухнедельный карантин. Определены четыре базы, где предусмотрен санитарно-эпидемический режим, медицинская реабилитация и наблюдение за спортивными делегациями. Выезды за рубеж на учебно-тренировочные сборы и соревнования временно запрещены, сказал Владимир Нестерович.

Почти все белорусские спортсмены вернулись с зарубежных сборовПочти все белорусские спортсмены вернулись с зарубежных сборов
Неделю назад на сборах в разных уголках планеты находились порядка 100 белорусских атлетов. 30 марта из России вернулись 16 легкоатлетов, сегодня приедут еще 13, после чего за пределами Беларуси останутся лишь семь спортсменов.

Он также подчеркнул, что в Беларуси для спортсменов созданы все необходимые условия для качественного тренировочного процесса, поэтому проблем с подготовкой к соревнованиям нет. Спортивная инфраструктура позволяет проводить полноценные занятия. Перенос Олимпийских игр в Токио с 2020 на 2021 год вынудил корректировать модели подготовки белорусских спортсменов, менять планы, но в таких же условиях сегодня находятся все страны мира, отметил представитель Минспорта.

В настоящее время 72 белорусских атлета, представляющих 15 видов спорта, выполнили квалификационные требования и нормативы, дающие право выступить на Олимпиаде в Токио. Пока отборочные турниры к Играм приостановлены в связи с распространением COVID-19, а после их возобновления белорусы намерены завоевать еще несколько десятков олимпийских квот, отметил пресс-секретарь Минспорта.

Как сообщалось, ХХХII летние Олимпийские игры в японской столице пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.-0-

Олимпиада в Токио начнется 23 июля 2021 года, Паралимпиада - 24 августаОлимпиада в Токио начнется 23 июля 2021 года, Паралимпиада - 24 августа
Соответствующее решение было достигнуто между Международным олимпийским комитетом (МОК), оргкомитетом "Токио-2020", властями японской столицы и правительством Японии.

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