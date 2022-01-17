Вторая стадия чемпионата Беларуси по хоккею стартует 20 января

17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Накануне в белорусской экстралиге завершилась первая стадия, по итогам которой 12 команд разделились на две подгруппы. Матчи второго этапа регулярного чемпионата стартуют 20 января, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первый секстет попали клубы, по итогам 44 игр сезона занявшие в таблице места с первого по шестое. Это столичная "Юность", жлобинский "Металлург", "Гомель", "Шахтер", "Витебск" и гродненский "Неман". На следующей стадии шестерка сильнейших будет бороться за более высокий посев в розыгрыше Кубка Президента.

Во второй пул угодили команды, оказавшиеся в нижней части турнирной таблицы, - "Динамо-Молодечно", новополоцкий "Химик", оршанский "Локомотив", "Брест", "Могилев" и "Лида". Эти коллективы поспорят за две оставшиеся путевки в плей-офф через мини-турнир. В нем в сериях до двух побед сыграют клубы, которые по итогам второго этапа займут места с 7-го по 10-е.

Вторая стадия экстралиги начнется 20 января и продлится по 26 февраля. Все команды проведут по 10 матчей: по разу сыграют с каждым из соперников дома и в гостях.

В четверг в борьбу вступят участники нижней шестерки: "Динамо-Молодечно" примет "Лиду", "Химик" встретится с "Могилевом", а "Локомотив" поспорит с "Брестом". Начало матчей - в 19.00.

Команды из топ-6 начнут распределять места в пятницу. Действующие чемпионы из "Юности" померятся силами с "Неманом", "Металлург" сразится с "Витебском", а "Шахтер" съездит в гости к "Гомелю". Эти поединки также стартуют в семь вечера.-0-