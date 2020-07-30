Второй день чемпионата Беларуси по гребле на байдарках и каноэ завершили заезды на 1000 м

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Второй день чемпионата Беларуси по гребле на байдарках и каноэ завершили заезды на дистанции 1000 м. Стали известны призеры в стартах мужских и женских байдарок-одиночек, а также каноэ-двоек у мужчин, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Решающий заезд женских байдарок-одиночек стал бенефисом Алины Невмержицкой из Гомельской области. Результат в 4 мин. 31,951 сек. позволил ей обойти представительницу Витебщины Марию Коваленко - 4 мин. 37,893 сек. Еще одна спортсменка из Гомельской области Елизавета Реут выиграла бронзу - 4 мин. 39,696 сек.

В стартах мужских байдарок-одиночек первенствовал Олег Юреня (Гродненская область) - 3 мин. 45,469 сек. Его принципиальный соперник Павел Медведев (Гомельская область) финишировал вторым - 3 мин. 48,329 сек. Третье место занял представитель Брестчины Владислав Кравец - 3 мин. 50,224 сек.

В заключительном финальном заезде второго дня чемпионата страны соревновались экипажи мужских каноэ-двоек. В этом споре убедительнее всего выглядели минчане Максим Крысько и Иван Потапенко, завершившие решающий старт со временем 4 мин. 05,039 сек. Второе место у дуэта, представлявшего Гродненскую и Могилевскую области, Никиты Рудевича и Виталия Осецкого - 4 мин. 07,179 сек. Бронзу выиграл еще один смешанный экипаж, составленный из гребцов Гомельщины и Могилевщины Дениса Потапенко и Максима Петрова. Их время на финише - 4 мин. 16,992 сек.

Чемпионат Беларуси по гребле на байдарках и каноэ завершится 2 августа. Из-за эпидемиологической обстановки было решено проводить регату без болельщиков на трибунах. По задумке тренерского штаба национальной команды, старты в Заславле станут для гребцов репетицией к Играм в Токио, которые через год пройдут практически в то же время - с 23 июля по 8 августа. В олимпийской регате мастеров гребли на байдарках и каноэ в Токио будут разыграны 16 комплектов наград.-0-