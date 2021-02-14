Второй день республиканских соревнований "Снежный снайпер" пройдет в "Раубичах"

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Второй соревновательный день финального этапа республиканских стартов среди детей и подростков по биатлону "Снежный снайпер" на призы Президентского спортивного клуба пройдет в РЦОП "Раубичи", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня будут разыграны медали в смешанных эстафетах. На старт выйдут команды областей и города Минска, которые выявят сильнейших в трех возрастных группах. С учетом отмены гонок прошлого года нынешний состав участников был расширен за счет добавления дополнительной старшей группы 2004 года. Также сегодня будут подведены итоги соревнований и состоится церемония награждения победителей и призеров "Снежного снайпера".

Многоступенчатый отбор из 32 тыс. участников районных соревнований прошли 196 школьников - любителей биатлона. Они с начала этой недели находились в "Раубичах", активно готовясь к выступлению на соревнованиях, во время которых представители Белорусской федерации биатлона проведут тестирование и отберут наиболее талантливых ребят для занятия их любимым видом спорта на более серьезном уровне.

Такой подход практикуется специалистами общественного объединения не впервые. Так, на юниорских и молодежных турнирах уже выступают Иван Тулатин, Дарья Кудаева, Алина Пильчук, Роман Чепыжов, Наталья Карницкая, Алексей Логинов, Виктория Шашкова и другие спортсмены, в разное время проявившие себя на трассах "Снежного снайпера".

В последние годы интерес к одному из самых популярных зимних видов спорта в Беларуси заметно повысился, особенно в регионах, ведь соревнования теперь проходят в биатлонном формате. Если раньше дети отдельно стреляли в тире и затем бегали на лыжах по стадиону, то сейчас благодаря Президентскому спортивному клубу, который закупил и передал во все районы страны мишенные установки и современные пневматические винтовки, появилась возможность оборудовать биатлонное стрельбище прямо на лыжных трассах.

В связи с пандемией COVID-19 старты пройдут без зрителей и со всеми мерами предосторожности, однако для любителей биатлона организована онлайн-трансляция с места событий на официальном YouTube-канале Президентского спортивного клуба и в эфире "Беларусь-5. Интернет".

Организуют соревнования Президентский спортивный клуб, Белорусская федерация биатлона, Министерство спорта и туризма, Министерство образования при участии РЦФВС, минских городского и областного исполнительных комитетов.-0-